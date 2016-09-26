На українських автошляхах практично без опадів, у західних областях температура до +17°

Сьогодні і завтра на дорогах України практично без опадів, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +17°.

На українських дорогах практично без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +15°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +19°, мінлива хмарність.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок без опадів, температура у дорозі +13° ... +18°. У вівторок хмарно з проясненнями, температура до +18°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова сьогодні очікуються опади. Температура в дорозі до +16°. 27 вересня на цьому напрямку хмарно, температура +12°... +16°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +13° ... +16°. За даним напрямом у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність, температура до +17°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.