На українських автошляхах практично без опадів, у західних областях температура до +17°
Сьогодні і завтра на дорогах України практично без опадів, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +17°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +15°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +19°, мінлива хмарність.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок без опадів, температура у дорозі +13° ... +18°. У вівторок хмарно з проясненнями, температура до +18°.
Жителів України попереджають про заморозки 27-29 вересня
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +15°.
У напрямку Харкова сьогодні очікуються опади. Температура в дорозі до +16°. 27 вересня на цьому напрямку хмарно, температура +12°... +16°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +13° ... +16°. За даним напрямом у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність, температура до +17°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°