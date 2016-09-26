У Таїланді повені затопили понад 200 сіл
У результаті розливу річок в центрі Таїланду виявилися затопленими 204 села.
Про це повідомляє Bangkok Post.
В Індонезії 20 людей загинули в результаті повеней і зсувів
Повені завдали значної шкоди населеним пунктам, розташованим вздовж річок Чаупхрая і Ной. Найбільше від стихії постраждав район Банг Бан, де затопленими виявилися 86 сіл і понад 2,7 тис. домоволодінь.
У низинних районах рівень води подекуди піднявся на 1 метр.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у результаті повені в індійському штаті Телангана загинули 11 осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +16°
-
Івано-Франківськ+24°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+28°... +15°
-
Луганськ+29°... +14°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+25°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+26°... +15°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +16°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 69 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 2.2 м/с
Ймовірність опадів: 22 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин