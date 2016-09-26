У Таїланді повені затопили понад 200 сіл

У результаті розливу річок в центрі Таїланду виявилися затопленими 204 села.

Reuters

Про це повідомляє Bangkok Post.

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Повені завдали значної шкоди населеним пунктам, розташованим вздовж річок Чаупхрая і Ной. Найбільше від стихії постраждав район Банг Бан, де затопленими виявилися 86 сіл і понад 2,7 тис. домоволодінь.

У низинних районах рівень води подекуди піднявся на 1 метр.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у результаті повені в індійському штаті Телангана загинули 11 осіб.