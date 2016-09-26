На Тайвань насувається тайфун "Мегі"
Потужний тайфун "Мегі" обрушиться на Тайвань 27 вересня.
Про це повідомило Центральне інформаційне агентство Тайваню (CNA), передає РИА "Новости".
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Міністерство національної оборони Тайваню мобілізувало 35,5 тисяч солдатів на випадок ліквідації можливих наслідків "Мегі".
За даними метеобюро країни, тайфун обрушиться на острів 27 вересня. Зараз тайфун знаходиться в 530 км на південний схід від повіту Хуалянь.
Міністерство створило оперативний штаб на випадок надання допомоги в результаті можливих наслідків тайфуну. Крім того, відомство створило по всьому острову 92 військові табори, які можуть послужити в якості притулків на випадок евакуації до або після тайфуну.
Нагадаємо, 20 вересня на Японію обрушився потужний тайфун "Малакас", в результаті якого в країні скасували більше ста авіарейсів.
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