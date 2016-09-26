Завтра на сході України пройдуть дощі, на півдні та заході до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня на півдні та заході України +18°, на сході пройдуть дощі.

В Україні завтра практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У Києві завтра без опадів, вночі +8°, вдень +13°. Вітер північний і північно-западый, до 4.3 м/с.

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У Львові 27 вересня малохмарно, вночі +4°, вдень +15°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +4°, вдень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,1 м/с.

У Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура вночі +6°, вдень +15°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +7°, вдень +18°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

В Україні завтра до +18° / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +6°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +8°, вдень +16°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +7°, вдень +14°. Вітер північно-західний, до 4.7 м/с.

У Краматорську у вівторок можливий опади, температура вночі +9°, вдень +12°, вітер північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +7°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.

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