Завтра на сході України пройдуть дощі, на півдні та заході до +18° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня на півдні та заході України +18°, на сході пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +8°, вдень +13°. Вітер північний і північно-западый, до 4.3 м/с.
Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, на вихідних очікується потепління
У Львові 27 вересня малохмарно, вночі +4°, вдень +15°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +4°, вдень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,1 м/с.
У Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура вночі +6°, вдень +15°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +7°, вдень +18°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +6°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +8°, вдень +16°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +7°, вдень +14°. Вітер північно-західний, до 4.7 м/с.
У Краматорську у вівторок можливий опади, температура вночі +9°, вдень +12°, вітер північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +7°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°