У Києві завтра без опадів, вдень до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня у столиці без опадів, температура повітря вдень +13°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +11°.

Читайте також На українських автошляхах практично без опадів, у західних областях температура до +17°

Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:52, а зайде у 18:43.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на півдні та заході України +18°, на сході пройдуть дощі.