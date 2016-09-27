У Дніпропетровській і Луганській областях сьогодні пройдуть дощі, на півдні України до +18° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня на півдні України вдень до +18°, у Дніпропетровській і Луганській областях синоптики обіцяють дощі.
У столиці без опадів, удень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.
На українських автошляхах практично без опадів, у західних областях температура до +17°
У Львові 27 вересня малохмарно, температура повітря вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок малохмарно. Температура +15°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +18°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Харкові невелика хмарність. Температура до +13°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно. Температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +13°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +13°. Вітер північно-західний, до 3,9 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, вдень +12°. Вітер північно-західний, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, на вихідних очікується потепління
У Сєвєродонецьку сьогодні злива, температура вдень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 4.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°