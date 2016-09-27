У Дніпропетровській і Луганській областях сьогодні пройдуть дощі, на півдні України до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня на півдні України вдень до +18°, у Дніпропетровській і Луганській областях синоптики обіцяють дощі.

В Україні сьогодні практично без опадів / sunny7.ua

У столиці без опадів, удень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

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У Львові 27 вересня малохмарно, температура повітря вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок малохмарно. Температура +15°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +18°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.

В Україні сьогодні до +18° / УНІАН

У Харкові невелика хмарність. Температура до +13°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно. Температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +13°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +13°. Вітер північно-західний, до 3,9 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, вдень +12°. Вітер північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні злива, температура вдень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 4.1 м/с.

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