У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 вересня, у столиці повітря прогріється до +13°, опадів не очікується.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +12°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.
На українських автошляхах практично без опадів, у західних областях температура до +17°
Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:52, а зайде у 18:43.
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на півдні України вдень до +18°, у Дніпропетровській і Луганській областях синоптики обіцяють дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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