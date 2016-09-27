У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

08:30, 27 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 вересня, у столиці повітря прогріється до +13°, опадів не очікується.

photographers.ua, jDtnt
Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +12°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

На українських автошляхах практично без опадів, у західних областях температура до +17°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:52, а зайде у 18:43.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на півдні України вдень до +18°, у Дніпропетровській і Луганській областях синоптики обіцяють дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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