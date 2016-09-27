У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 вересня, у столиці повітря прогріється до +13°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +12°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:52, а зайде у 18:43.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на півдні України вдень до +18°, у Дніпропетровській і Луганській областях синоптики обіцяють дощі.

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