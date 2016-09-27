На Тайвані через тайфун "Мегі" понад 210 тисяч будинків залишилися без електрики

Понад 210 тисяч будинків на Тайвані залишилися без електрики через потужний тайфун "Мегі".

Reuters

Про це повідомило Центральне інформаційне агентство Тайваню, передає РИА "Новости".

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Тайфун став 17 за рахунком цього року, який обрушився на острів. У багатьох містах та повітах острова через стихію закриті школи та офіси. Основний удар тайфуну очікується пізніше вдень, коли основний фронт досягне острова.

Раніше на Тайвані було закрито багато автомобільних трас. Крім того, було повністю зупинено рух високошвидкісних поїздів.

Нагадаємо, раніше Міністерство національної оборони Тайваню мобілізувало 35,5 тисяч солдатів на випадок ліквідації можливих наслідків "Меги".