Проливні дощі затопили східну частину Австралії
В австралійському штаті Новий Південний Уельс сильні дощі призвели до повеней.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Рівень води в річці Локлан, яка вийшла з берегів, досяг 10,76 м. Близько тисячі жителів містечка Форбс були змушені покинути свої будинки через негоду. Дощ зруйнував більше 100 будинків і пошкодив сільськогосподарські угіддя.
У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей
Більше 2 тисяч людей уже звернулися за допомогою до рятувальників.
Найближчим часом у Новому Південному Уельсі очікується суха погода, проте багато жителів досі не можуть повернутися в свої будинки і оцінити завданий збиток.
Крім того, синоптики прогнозують сильні дощі та вітри в штатах Південна Австралія та Вікторія.
Нагадаємо, понад 210 тисяч будинків на Тайвані залишилися без електрики через потужний тайфун "Мегі".
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