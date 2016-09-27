Проливні дощі затопили східну частину Австралії

В австралійському штаті Новий Південний Уельс сильні дощі призвели до повеней.

Reuters

Про це повідомляє Al Jazeera.

Рівень води в річці Локлан, яка вийшла з берегів, досяг 10,76 м. Близько тисячі жителів містечка Форбс були змушені покинути свої будинки через негоду. Дощ зруйнував більше 100 будинків і пошкодив сільськогосподарські угіддя.

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Більше 2 тисяч людей уже звернулися за допомогою до рятувальників.

Найближчим часом у Новому Південному Уельсі очікується суха погода, проте багато жителів досі не можуть повернутися в свої будинки і оцінити завданий збиток.

Крім того, синоптики прогнозують сильні дощі та вітри в штатах Південна Австралія та Вікторія.

Нагадаємо, понад 210 тисяч будинків на Тайвані залишилися без електрики через потужний тайфун "Мегі".