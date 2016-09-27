У результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали понад 30 осіб (фоторепортаж)

11:36, 27 вересня 2016
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На Тайвані через тайфун "Меги" 32 людини отримали травми.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Понад 5300 осіб були евакуйовані, мінімум 32 людини постраждали, понад 950 тисяч будинків залишилися без електрики.

Зараз на острові призупинено рух майже всіх видів громадського транспорту, також скасовано сотні міжнародних авіарейсів.

За прогнозами синоптиків, у середу, 28 вересня, "Меги" має досягти берегів Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в багатьох містах і повітах острова через стихію закриті школи та офіси.

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