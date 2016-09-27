У результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали понад 30 осіб (фоторепортаж)
На Тайвані через тайфун "Меги" 32 людини отримали травми.
Про це повідомляє Reuters.
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Понад 5300 осіб були евакуйовані, мінімум 32 людини постраждали, понад 950 тисяч будинків залишилися без електрики.
Зараз на острові призупинено рух майже всіх видів громадського транспорту, також скасовано сотні міжнародних авіарейсів.
За прогнозами синоптиків, у середу, 28 вересня, "Меги" має досягти берегів Китаю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в багатьох містах і повітах острова через стихію закриті школи та офіси.
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