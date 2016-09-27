Через лісову пожежу в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (відео)

Жителів 300 будинків у штаті Каліфорнія (США) евакуювали через лісову пожежу.

Reuters

Про це повідомляє CBS.

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Пожежа почалася вдень 26 вересня в окрузі Санта-Клара. До вечора площа займання склала понад 400 га.

Для боротьби з вогнем направили 200 пожежників, а також кілька одиниць повітряної техніки.

У деяких районах Каліфорнії другий день поспіль встановилася рекордна для цієї пори року температура.

Нагадаємо, влада Індонезії додатково направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для боротьби з лісовими пожежами.