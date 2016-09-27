Через лісову пожежу в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (відео)

12:06, 27 вересня 2016
432
0

Жителів 300 будинків у штаті Каліфорнія (США) евакуювали через лісову пожежу.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє CBS.

У Перу вирує лісова пожежа

Пожежа почалася вдень 26 вересня в окрузі Санта-Клара. До вечора площа займання склала понад 400 га.

Для боротьби з вогнем направили 200 пожежників, а також кілька одиниць повітряної техніки.

У деяких районах Каліфорнії другий день поспіль встановилася рекордна для цієї пори року температура.

Нагадаємо, влада Індонезії додатково направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для боротьби з лісовими пожежами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
69 %
756 мм
2.2 м/с
22 %
Стрічка новин