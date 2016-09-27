На популярних маршрутах України без опадів, на заході до +20°

13:00, 27 вересня 2016
555
0

Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +20°.

rutrassa.ru
На популярних маршрутах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +13°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, мінлива хмарність.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок без опадів, температура у дорозі +13° ... +18°. У середу хмарно з проясненнями, температура до +20°.

У Дніпропетровській і Луганській областях сьогодні пройдуть дощі, на півдні України до +18° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +14°, у Донецькій області очікується дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі до +14°. 28 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +12°... +16°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +13° ... +17°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +18°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
69 %
755 мм
2.2 м/с
22 %
Стрічка новин