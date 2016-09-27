На популярних маршрутах України без опадів, на заході до +20°
Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +20°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +13°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, мінлива хмарність.
На трасі Київ - Ужгород у вівторок без опадів, температура у дорозі +13° ... +18°. У середу хмарно з проясненнями, температура до +20°.
У Дніпропетровській і Луганській областях сьогодні пройдуть дощі, на півдні України до +18° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +14°, у Донецькій області очікується дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.
У напрямку Харкова сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі до +14°. 28 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +12°... +16°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +13° ... +17°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +18°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°