На популярних маршрутах України без опадів, на заході до +20°

Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +20°.

На популярних маршрутах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +13°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, мінлива хмарність.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок без опадів, температура у дорозі +13° ... +18°. У середу хмарно з проясненнями, температура до +20°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +14°, у Донецькій області очікується дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі до +14°. 28 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +12°... +16°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +13° ... +17°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +18°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.