Число постраждалих у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані збільшилося до 52

14:35, 27 вересня 2016
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Більше 50 людей постраждали в результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані, 2 мільйони будинків залишилися без електрики.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Focus Taiwan.

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За інформацією аварійних служб, повне відновлення подачі електроенергії очікується не раніше півночі. У той же час через негоду без води можуть залишитися близько 50 тис. домоволодінь.

Рятувальники евакуювали понад 8 тисяч людей з постраждалих районів.

Як повідомляв УНІАН, на Тайвані через тайфун "Мегі" призупинено рух усіх видів громадського транспорту, також скасовано сотні міжнародних авіарейсів.

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