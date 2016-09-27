Число постраждалих у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані збільшилося до 52

Більше 50 людей постраждали в результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані, 2 мільйони будинків залишилися без електрики.

Reuters

Про це повідомляє Focus Taiwan.

Читайте також У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей

За інформацією аварійних служб, повне відновлення подачі електроенергії очікується не раніше півночі. У той же час через негоду без води можуть залишитися близько 50 тис. домоволодінь.

Рятувальники евакуювали понад 8 тисяч людей з постраждалих районів.

Як повідомляв УНІАН, на Тайвані через тайфун "Мегі" призупинено рух усіх видів громадського транспорту, також скасовано сотні міжнародних авіарейсів.