Число постраждалих у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані збільшилося до 52
Більше 50 людей постраждали в результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані, 2 мільйони будинків залишилися без електрики.
Про це повідомляє Focus Taiwan.
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За інформацією аварійних служб, повне відновлення подачі електроенергії очікується не раніше півночі. У той же час через негоду без води можуть залишитися близько 50 тис. домоволодінь.
Рятувальники евакуювали понад 8 тисяч людей з постраждалих районів.
Як повідомляв УНІАН, на Тайвані через тайфун "Мегі" призупинено рух усіх видів громадського транспорту, також скасовано сотні міжнародних авіарейсів.
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