Зливи затопили Сан-Антоніо (відео)

Проливні дощі в місті Сан-Антоніо (Техас, США) призвели до повені.

Зливи затопили Сан-Антоніо / twitter.com @ZachHolderWx

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Понеділок, 27 вересня, став найбільш дощовим вересневим днем у місті за останні 38 років. В окрузі Беар випало понад 170 мм опадів.

Через зливи в Сан-Антоніо перекрили багато автодоріг, у деяких районах скасували заняття у школах.

Нагадаємо, понад 50 людей постраждали в результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані, 2 мільйони будинків залишилися без електрики.