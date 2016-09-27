В Україні завтра без опадів, у західних та південних областях до +18° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 вересня, на півдні та заході України +18°, опадів синоптики не обіцяють.
У Києві завтра без опадів, вночі +9°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
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У Львові 28 вересня малохмарно, уночі +12°, вдень +17°. Вітер південно-східний та південно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +17°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.6 м/с.
У Вінниці В середу невелика хмарність. Температура вночі +10 градусів, удень +17°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +9°, вдень +18°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +5°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +6°, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +6°, вдень +15°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +9°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.
У Краматорську в середу можливий дощ, температура вночі +7°, вдень +12°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +13°. Вітер північно-західний, до 5.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°