В Україні завтра без опадів, у західних та південних областях до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 вересня, на півдні та заході України +18°, опадів синоптики не обіцяють.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +9°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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У Львові 28 вересня малохмарно, уночі +12°, вдень +17°. Вітер південно-східний та південно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +17°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.6 м/с.

У Вінниці В середу невелика хмарність. Температура вночі +10 градусів, удень +17°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +9°, вдень +18°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

В Україні завтра до +18° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +5°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +6°, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +6°, вдень +15°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +9°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в середу можливий дощ, температура вночі +7°, вдень +12°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +13°. Вітер північно-західний, до 5.0 м/с.

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