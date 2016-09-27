Завтра вдень у Києві до +15°, опадів не очікується

19:00, 27 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 вересня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +15°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +11°.

На популярних маршрутах України без опадів, на заході до +20°

Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня, на півдні та заході України +18°, опадів синоптики не обіцяють.

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