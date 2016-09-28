В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 вересня на заході України вдень до +20°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +14°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
На популярних маршрутах України без опадів, на заході до +20°
У Львові 28 вересня малохмарно, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +16°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу малохмарно. Температура +17°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +18°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Харкові хмарно. Температура до +11°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +14°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.
У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°