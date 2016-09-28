В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 вересня на заході України вдень до +20°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / flickr.com Tony Morugin

У столиці без опадів, удень +14°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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У Львові 28 вересня малохмарно, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +16°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 4.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу малохмарно. Температура +17°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +18°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.

В Україні до +20° / УНІАН

У Харкові хмарно. Температура до +11°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +14°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

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