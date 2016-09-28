Сьогодні вдень у Києві до +14°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня, у столиці повітря прогріється до +14°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 вересня на заході України вдень до +20°, опадів синоптики не обіцяють.

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