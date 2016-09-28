Сьогодні вдень у Києві до +14°, без опадів

08:30, 28 вересня 2016
601
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня, у столиці повітря прогріється до +14°, опадів не очікується.

panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

На популярних маршрутах України без опадів, на заході до +20°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 вересня на заході України вдень до +20°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
69 %
755 мм
2.2 м/с
22 %
Стрічка новин