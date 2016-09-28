Жертвами тайфуну "Мегі" на Тайвані стали 4 людини
У результаті тайфуну "Мегі", який обрушився 27 вересня на Тайвань, загинуло не менше 4 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей
Не менше 329 осіб отримали травми, близько 14 тис. місцевих жителів були евакуйовані. Зокрема, сильний вітер повалив туристичний автобус, у результаті чого травмувалися кілька пасажирів.
Через негоду понад 3 млн домоволодінь залишилися без електрики, а 72 тис. - без води.
На острові скасували сотні міжнародних авіарейсів, припинено рух поїздів.
Нагадаємо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс сильні дощі призвели до повеней.
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