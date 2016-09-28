Вулкан Баруджарі, розташований на індонезійському острові Ломбок, викинув стовп вулканічного попелу заввишки до 2 км, що загрожує скасуванням авіарейсів у цьому районі.

В Індонезії через виверження вулкана можуть закрити аеропорти / Zeb Blais, snowbrains.com

Про це повідомив голова інформаційного центру Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо, передає РИА "Новости".

Читайте також Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 8 км

"Місцевим жителям слід бути обережними - вулканічний попіл скоро досягне (головного міста острова) Матарама і може також порушити графік польотів у міжнародному аеропорту Ломбока", - розповів рятувальник.

За інформацією Detik.com ще однією загрозою є перебування майже 400 туристів на схилах вулкана Рінджані. У його кальдері і знаходиться молодий вулкан Баруджарі.

Влада Індонезії встановила другий рівень тривоги (з чотирьох можливих) і оголосила зону в радіусі 3 км від кратера Баруджари забороненою для відвідування. Зараз рятувальники, поліція і добровольці уточнюють місцезнаходження туристів.

Нагадаємо, на французькому острові Реюньон в Індійському океані другий раз за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез.