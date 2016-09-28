Тайфун "Мегі" досяг східного узбережжя Китаю (відео)

11:38, 28 вересня 2016
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Вранці 28 вересня тайфун "Мегі" обрушився на провінцію Фуцзянь на сході Китаю.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Xinhua.

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За даними метеорологів, швидкість вітру досягала 118 км/ч.

За добу в деяких районах провінції Фуцзянь випало понад 300 мм опадів, у річках значно підвищився рівень води. Крім того, у місті Фучжоу зливи затопили багато автодороги.

За прогнозами, у середу в провінції дощі стануть більш інтенсивними.

Нагадаємо, через  тайфун "Мегі" на Тайвані загинули 4 людини, сотні людей отримали травми.

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