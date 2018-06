Тайфун "Мегі" досяг східного узбережжя Китаю (відео)

Про це повідомляє Xinhua.

За даними метеорологів, швидкість вітру досягала 118 км/ч.

За добу в деяких районах провінції Фуцзянь випало понад 300 мм опадів, у річках значно підвищився рівень води. Крім того, у місті Фучжоу зливи затопили багато автодороги.

За прогнозами, у середу в провінції дощі стануть більш інтенсивними.

Flying bicycles (на щастя secured) in #Taiwan this morning at the landfall of typhoon #Megi https://t.co/LSavtxIX5f cc: @StormHour pic.twitter.com/DJMfJaIku7