У Південній Австралії тисячі людей залишилися без електрики через шторм (відео)
У штаті Південна Австралія близько 5 тисяч будинків залишилися без електрики через сильний шторм.
Про це повідомляє ABC.
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Під час шторму швидкість вітру досягала 83 км/год, у деяких районах за 15 хвилин випало до 14 мм опадів. За прогнозами метеорологів, вітер і дощ можуть посилитися, тому багатьом районам штату загрожує затоплення.
В Аделаїді через відсутність електроенергії було зупинено рух трамваїв та деяких поїздів.
Інформації про постраждалих не надходило, проте мешканка міста Міртл Банк повідомила, що через сильний вітер на її будинок звалилося дерево.
Нагадаємо, проливні дощі в місті Сан-Антоніо (Техас, США) призвели до повені.
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