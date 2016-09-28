Сьогодні на популярних маршрутах України без опадів, на завтра синоптики прогнозують дощі

13:00, 28 вересня 2016
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У середу на автошляхах України без опадів, у четвер пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +20°.

УНИАН
Завтра на українських трасах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +15°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +21°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у середу без опадів, температура у дорозі +15° ... +20°. У четвер в Київській і Житомирській області пройде дощ, температура до +22°.

В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +20° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті дощі, температура до +16°.

У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +16°. 29 вересня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +11°... +17°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +15° ... +18°. За даним напрямком в четвер практично без опадів, температура до +22°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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