Сьогодні на популярних маршрутах України без опадів, на завтра синоптики прогнозують дощі
У середу на автошляхах України без опадів, у четвер пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +20°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +15°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +21°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у середу без опадів, температура у дорозі +15° ... +20°. У четвер в Київській і Житомирській області пройде дощ, температура до +22°.
В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +20° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті дощі, температура до +16°.
У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +16°. 29 вересня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +11°... +17°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +15° ... +18°. За даним напрямком в четвер практично без опадів, температура до +22°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°