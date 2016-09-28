Кількість постраждалих у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані перевищила 500 осіб

У результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали 527 осіб.

Reuters

Про це повідомило Центральне інформаційне агентство Тайваню, передає РИА "Новости".

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Після відходу тайфуну більше мільйона будинків залишаються без електрики, ще 10 тисяч будинків залишаються без водопостачання.

Також в рамках безпеки досі закрита частина автомобільних доріг. При цьому було відновлено рух високошвидкісних поїздів.

Нагадаємо, вранці 28 вересня тайфун "Мегі" обрушився на провінцію Фуцзянь на сході Китаю.