Збиток від тайфунів на японському острові Хоккайдо склав $2,78 млрд

16:01, 28 вересня 2016
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Низка тайфунів завдала шкоди острову Хоккайдо на півночі Японії збиток у розмірі $2,78 млрд.

Reuters
Reuters

Про це повідомила влада однойменної префектури, передає ТАСС.

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Це найбільш серйозний фінансовий збиток в історії Хоккайдо, завданий тайфунами.

З початку 2016 року на острів обрушилися п'ять тайфунів, які викликали масштабні руйнування та затоплення великих територій. У результаті ударів стихії загинули не менше 18 осіб і сотні постраждали.

Складні погодні умови спричинили серйозні перебої залізничного та авіаційного сполучення.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Мегі", який обрушився на Тайвань, постраждали 527 осіб.

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