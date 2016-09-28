Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, у західних областях до +23°
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня на заході України до +23°, місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +9°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
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У Львові 29 вересня малохмарно, уночі +12°, вдень +21°. Вітер південно-західний і південно-західний, помірний.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.
У Вінниці в четвер пройде дощ. Температура вночі +10 градусів, удень +17°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +10 градусів, удень +21°, західний та південно-західний, слабкий.
У Харкові у четвер дощ, температура вночі +7°, вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +9°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +11°, вдень +18°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +7°, вдень +14°. Вітер західний та південно-західний, до 5.0 м/с.
У Краматорську у четвер можливий дощ, температура вночі +5°, вдень +13°, мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°