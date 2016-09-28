Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, у західних областях до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня на заході України до +23°, місцями пройдуть дощі.

Завтра в Україні практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У Києві завтра дощ, вночі - +9°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

Читайте також Сьогодні на популярних маршрутах України без опадів, на завтра синоптики прогнозують дощі

У Львові 29 вересня малохмарно, уночі +12°, вдень +21°. Вітер південно-західний і південно-західний, помірний.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.

У Вінниці в четвер пройде дощ. Температура вночі +10 градусів, удень +17°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +10 градусів, удень +21°, західний та південно-західний, слабкий.

В Україні завтра до +23° / УНІАН

У Харкові у четвер дощ, температура вночі +7°, вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +9°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +11°, вдень +18°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +7°, вдень +14°. Вітер західний та південно-західний, до 5.0 м/с.

У Краматорську у четвер можливий дощ, температура вночі +5°, вдень +13°, мінливий, слабкий.

Читайте також Проливні дощі затопили східну частину Австралії

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.