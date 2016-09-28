Жителям Києва синоптики на завтра обіцяють дощ, вдень до +16°

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +16°.

У Києві завтра пройдуть дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +13°.

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Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:55, а зайде у 18:39.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня на заході України до +23°, місцями пройдуть дощі.