Жителям Києва синоптики на завтра обіцяють дощ, вдень до +16°

19:00, 28 вересня 2016
820
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +16°.

УНИАН
У Києві завтра пройдуть дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +13°.

Сьогодні на популярних маршрутах України без опадів, на завтра синоптики прогнозують дощі

Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:55, а зайде у 18:39.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня на заході України до +23°, місцями пройдуть дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
69 %
755 мм
2.2 м/с
22 %
Стрічка новин