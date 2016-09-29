В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +22° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня на заході України вдень до +22°, місцями пройдуть дощі.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +17°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
Сьогодні на популярних маршрутах України без опадів, на завтра синоптики прогнозують дощі
У Львові 29 вересня малохмарно, температура повітря вдень +20°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +18°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці дощ. Температура +17°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +21°, вітер західний та південно-західний, до 4.6 м/с.
У Харкові злива. Температура до +13°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +18°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.
У Дніпрі дощ. Температура повітря +16°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.
У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°