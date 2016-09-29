В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +22° (карта)

08:08, 29 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня на заході України вдень до +22°, місцями пройдуть дощі.

volynnews.com
У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі / volynnews.com

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +17°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

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У Львові 29 вересня малохмарно, температура повітря вдень +20°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +18°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці дощ. Температура +17°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +21°, вітер західний та південно-західний, до 4.6 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +22° / УНІАН

У Харкові злива. Температура до +13°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +18°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі дощ. Температура повітря +16°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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