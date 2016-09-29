Сьогодні в Києві пройде дощ, температура вдень до +17°

08:26, 29 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 вересня, у столиці повітря прогріється до +17°, пройде дощ.

tivasyk.info
У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

Сьогодні на популярних маршрутах України без опадів, на завтра синоптики прогнозують дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:55, а зайде у 18:39.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня на заході України вдень до +22°, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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