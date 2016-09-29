У Китаї через тайфун "Мегі" загинула людина, 220 тисяч були евакуйовані

09:34, 29 вересня 2016
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Через тайфун "Мегі" в китайській провінції Фуцзянь загинула людина, 220 тисяч були евакуйовані.

Reuters
Reuters

Про це повідомило міністерство цивільної адміністрації Китаю, передає РИА "Новости".

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Тайфун "Мегі" обрушився на східне узбережжя Китаю вранці 28 вересня. Влада оголосила третій рівень екстреного реагування і направила робочі групи в провінції Гуандун, Фуцзянь, Чжецзян, Цзянсі і Хунань для надання допомоги і ліквідації наслідків стихії.

За офіційними даними, у результаті тайфуну постраждали 8 міст і 43 повіти провінції Фуцзянь, у зоні лиха опинилися 233 тисячі осіб.

Нагадаємо, від тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали 527 осіб. Більше мільйона будинків залишаються без електрики, ще 10 тисяч будинків - без водопостачання.

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