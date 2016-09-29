В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Меттью"

10:35, 29 вересня 2016
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Тропічний шторм "Меттью" проходить Навітряні острови в Карибському морі.

facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center
В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Меттью" / facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center

Про це в Facebook повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

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Зараз шторм знаходиться приблизно в 55 км від острова Сент-Люсія і рухається на захід. Швидкість вітру досягає 95 км/год.

Штормове попередження оголошено в Гваделупі, островах Мартініка, Сент-Люсія, Домініка, Барбадос, Сент-Вінсент і Гренадіни.

За прогнозами, до п'ятниці, 30 вересня, "Меттью" може досягти сили урагану.

Нагадаємо, через тайфун "Мегі" у китайській провінції Фуцзянь загинула людина, 220 тисяч були евакуйовані.

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