У результаті сходу зсувів у Китаї більше 30 осіб пропали безвісти

У результаті сходу зсувів у китайській провінції Чжецзян пропали безвісти 33 людини.

Reuters

Про це повідомляє Xinhua.

Зсув зійшов у селі Суцунь внаслідок сильних злив, викликаних тайфуном "Мегі". Близько 400 тисяч кубічних метрів ґрунту завалили 20 будинків. Тут вдалося врятувати 13 чоловік, 27 залишаються під завалами.

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Також зсув зійшов у селі Баофен повіту Веньчен. Там без вісті пропали шестеро осіб.

Рятувальники евакуювали з постраждалих районів провінції понад 1400 місцевих жителів.

На ліквідацію наслідків стихії влада мобілізувала понад 1200 рятувальників і кілька десятків одиниць аварійно-рятувального обладнання.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали 527 осіб.