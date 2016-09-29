У результаті сходу зсувів у Китаї більше 30 осіб пропали безвісти
У результаті сходу зсувів у китайській провінції Чжецзян пропали безвісти 33 людини.
Про це повідомляє Xinhua.
Зсув зійшов у селі Суцунь внаслідок сильних злив, викликаних тайфуном "Мегі". Близько 400 тисяч кубічних метрів ґрунту завалили 20 будинків. Тут вдалося врятувати 13 чоловік, 27 залишаються під завалами.
У Китаї через тайфун "Мегі" загинула людина, 220 тисяч були евакуйовані
Також зсув зійшов у селі Баофен повіту Веньчен. Там без вісті пропали шестеро осіб.
Рятувальники евакуювали з постраждалих районів провінції понад 1400 місцевих жителів.
На ліквідацію наслідків стихії влада мобілізувала понад 1200 рятувальників і кілька десятків одиниць аварійно-рятувального обладнання.
Нагадаємо, у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали 527 осіб.
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