Злива паралізувала рух транспорту в Баку (відео)

Сильна злива призвела до кілометрових заторів на дорогах Баку (Азербайджан).

Злива затопила Баку / 1news.az

Про це повідомляє "Новини-Азербайджан".

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Потужна злива обрушилася на Баку у вечірні години 28 вересня. Через складні погодні умови на дорогах міста утворилися величезні затори.

Відзначається, що особливо складна ситуація була на трасі Баку-Сумгаїт.

Інформація про серйозні руйнування і постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у результаті зсувів у китайській провінції Чжецзян пропали безвісти 33 людини.