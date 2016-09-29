На автошляхах України сьогодні пройдуть дощі, завтра опадів не очікується
Сьогодні на українських трасах пройдуть дощі, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +25°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі. Температура +18°... +22°. Завтра на цьому маршруті температура до +26°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у четвер практично без опадів, температура у дорозі +17° ... +23°. У п'ятницю хмарно з проясненнями, температура до +25°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +22° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +18°, пройде дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +23°.
У напрямку Харкова сьогодні дощі. Температура в дорозі до +18°. 29 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +11°... +17°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +15° ... +18°. За даним напрямом у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура до +24°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°