На автошляхах України сьогодні пройдуть дощі, завтра опадів не очікується

Сьогодні на українських трасах пройдуть дощі, завтра без опадів. Найтепліше буде на заході - до +25°.

На автошляхах України сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі. Температура +18°... +22°. Завтра на цьому маршруті температура до +26°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у четвер практично без опадів, температура у дорозі +17° ... +23°. У п'ятницю хмарно з проясненнями, температура до +25°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +18°, пройде дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +23°.

У напрямку Харкова сьогодні дощі. Температура в дорозі до +18°. 29 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +11°... +17°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, +15° ... +18°. За даним напрямом у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура до +24°.

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