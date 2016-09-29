Завтра до України прийде бабине літо: синоптики прогнозують температуру до +25°

14:33, 29 вересня 2016
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За прогнозами українського Гідрометцентру, з 30 вересня в Україні потеплішає до 20-25°.

photographers.ua, jDtnt
Завтра до України прийде бабине літо / photographers.ua, jDtnt

Про це повідомляє ТСН.

"Ймовірність настання холодної зими чи дуже холодної просто мінімальна. Ми маємо орієнтуватися, що більшість місяців температура буде вища за норму. Середня температура, наприклад, для Києва - це 5-6 градусів нуля. нижче Якщо вище на кілька градусів - то це 2-3 градуси нижче нуля", - розповіли синоптики.

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Починаючи з 30 вересня синоптична ситуація в Україні почне поліпшуватися. Температура підвищиться до 20-25 градусів. Цей період триватиме до 4 жовтня, потім стане прохолодніше.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня на заході України вдень до +22°, місцями пройдуть дощі.

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