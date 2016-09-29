На місці сходження зсуву в Китаї виявлено тіло першої жертви
На місці сходження зсуву в китайському селі Суцунь (провінція Чжецзян) виявлено тіло першої жертви.
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на агентство China News Service.
У Китаї через тайфун "Мегі" загинула людина, 220 тисяч були евакуйовані
Об'єм гірської породи, що зійшов при зсуві на село Суцунь, склав 400 тисяч кубометрів. Зараз 26 людей числяться зниклими без вісті.
Ще один зсув зійшов у повіті Веньчен міського округу Веньчжоу провінції Чжецзян. Тут пропали не менше шести осіб, їх пошуки тривають.
Причиною зсувів стали сильні дощі, які приніс з собою тайфун "Мегі".
Нагадаємо, у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали 527 осіб.
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