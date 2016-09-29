На місці сходження зсуву в Китаї виявлено тіло першої жертви

На місці сходження зсуву в китайському селі Суцунь (провінція Чжецзян) виявлено тіло першої жертви.

Reuters

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на агентство China News Service.

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Об'єм гірської породи, що зійшов при зсуві на село Суцунь, склав 400 тисяч кубометрів. Зараз 26 людей числяться зниклими без вісті.

Ще один зсув зійшов у повіті Веньчен міського округу Веньчжоу провінції Чжецзян. Тут пропали не менше шести осіб, їх пошуки тривають.

Причиною зсувів стали сильні дощі, які приніс з собою тайфун "Мегі".

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані постраждали 527 осіб.