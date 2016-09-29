В Україні завтра без опадів, на заході до +27° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 вересня, на заході України до +27°, без опадів.
У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +23°. Вітер західний та південно-західний, до 4.8 м/с.
На автошляхах України сьогодні пройдуть дощі, завтра опадів не очікується
У Львові 30 вересня малохмарно, уночі +12°, вдень +23°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +23°. Вітер південно-західний, до 5.2 м/с.
У Вінниці в п'ятницю малохмарно. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +12°, вдень +23°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі +10°, вдень +16°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +10 градусів, удень +21°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +10 градусів, удень +20°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +10°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.
У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура вночі +10°, вдень +15°, мінливий, легкий.
Завтра до України прийде бабине літо: синоптики прогнозують температуру до +25°
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +9°, вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°