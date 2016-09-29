В Україні завтра без опадів, на заході до +27° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 вересня, на заході України до +27°, без опадів.

В Україні завтра без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +23°. Вітер західний та південно-західний, до 4.8 м/с.

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У Львові 30 вересня малохмарно, уночі +12°, вдень +23°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +23°. Вітер південно-західний, до 5.2 м/с.

У Вінниці в п'ятницю малохмарно. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +12°, вдень +23°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до +27° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі +10°, вдень +16°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +10 градусів, удень +21°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +10 градусів, удень +20°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +10°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура вночі +10°, вдень +15°, мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +9°, вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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