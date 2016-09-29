Завтра вдень у Києві до +23°, без опадів

19:00, 29 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 вересня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +23°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +18°.

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Вітер західний та південно-західний, до 4.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 18:37.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня на заході України до +27°, без опадів.

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