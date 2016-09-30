В Україні сьогодні без опадів, на заході температура підніметься до +27° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 вересня на заході України вдень до +27°, без опадів.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +24°. Вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.
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У Львові 30 вересня малохмарно, температура повітря вдень +23°. Вітер південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +23°. Вітер південно-західний, до 5.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +24°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +23°, вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Харкові малохмарно. Температура до +16°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +19°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.
Завтра до України прийде бабине літо: синоптики прогнозують температуру до +25°
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°