В Україні сьогодні без опадів, на заході температура підніметься до +27° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 вересня на заході України вдень до +27°, без опадів.

Сьогодні в Україні без опадів / sunny7.ua

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +24°. Вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.

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У Львові 30 вересня малохмарно, температура повітря вдень +23°. Вітер південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +23°. Вітер південно-західний, до 5.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +24°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +23°, вітер мінливий, до 3.8 м/с.

В Україні сьогодні до +27° / УНІАН

У Харкові малохмарно. Температура до +16°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +19°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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