У Києві сьогодні вдень до +24°, без опадів

08:30, 30 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 вересня у столиці повітря прогріється до +24°, опадів не очікується.

panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +18°. Вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:57, а зайде у 18:37.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 30 вересня на заході України вдень до +27°, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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