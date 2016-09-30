Тропічний шторм "Меттью" досяг сили урагану

09:33, 30 вересня 2016
942
0

Тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.

facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center
Тропічний шторм "Меттью" досяг сили урагану / facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center

Про це повідомили в Національному центрі зі спостереження за ураганами, передає ТАСС.

У Південній Австралії тисячі людей залишилися без електрики через шторм (відео)

Швидкість вітру в межах циклону перевищує 120 км/ч. У даний час він рухається на захід зі швидкістю 27 км/ч.

Згідно з прогнозами, у найближчі 48 годин очікується подальше посилення "Меттью". Крім того, над центральною частиною Карибського моря ураган може змінити напрямок і рушити до берегів Куби.

Нагадаємо, раніше через проходження "Меттью" у Гваделупі, островах Мартініка, Сент-Люсія, Домініка, Барбадос, Сент-Вінсент і Гренадіни оголосили штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
753 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин