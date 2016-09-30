Тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Тропічний шторм "Меттью" досяг сили урагану / facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center

Про це повідомили в Національному центрі зі спостереження за ураганами, передає ТАСС.

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Швидкість вітру в межах циклону перевищує 120 км/ч. У даний час він рухається на захід зі швидкістю 27 км/ч.

Згідно з прогнозами, у найближчі 48 годин очікується подальше посилення "Меттью". Крім того, над центральною частиною Карибського моря ураган може змінити напрямок і рушити до берегів Куби.

Нагадаємо, раніше через проходження "Меттью" у Гваделупі, островах Мартініка, Сент-Люсія, Домініка, Барбадос, Сент-Вінсент і Гренадіни оголосили штормове попередження.