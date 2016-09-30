У Карпатах оголосили штормове попередження

Сьогодні, 30 вересня, у Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Карпатах сьогодні очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 30 вересня в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийде бабине літо. Температура підвищиться до 20-25 градусів. Цей період триватиме до 4 жовтня, потім стане прохолодніше.

За прогнозами синоптиків, ймовірність настання холодної зими мінімальна.