Кількість жертв зсувів у Китаї збільшилася до чотирьох

Не менше чотирьох людей загинули в результаті зсуву ґрунту в китайській провінції Чжецзян.

Reuters

Про це повідомляє Xinhua.

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На даний момент 23 людини вважаються зниклими без вести, 15 осіб вдалося врятувати.

Відзначається, що рятувальники працювали 24 години без перерви.

Як повідомляв УНІАН, причиною зсувів у Китаї стали сильні дощі, які приніс з собою тайфун "Мегі". Об'єм гірської породи, що зійшла при зсуві на село Суцунь, склав 400 тисяч кубометрів.