Кількість жертв зсувів у Китаї збільшилася до чотирьох

11:35, 30 вересня 2016
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Не менше чотирьох людей загинули в результаті зсуву ґрунту в китайській провінції Чжецзян.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Xinhua.

На місці сходження зсуву в Китаї виявлено тіло першої жертви

На даний момент 23 людини вважаються зниклими без вести, 15 осіб вдалося врятувати.

Відзначається, що рятувальники працювали 24 години без перерви.

Як повідомляв УНІАН, причиною зсувів у Китаї стали сильні дощі, які приніс з собою тайфун "Мегі". Об'єм гірської породи, що зійшла при зсуві на село Суцунь, склав 400 тисяч кубометрів.

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