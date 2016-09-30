Погода на вихідні: у перші дні жовтня в Україні буде тепло та без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на заході України температура підніметься до +25°, без опадів.

На вихідних в Україні без опадів / flickr.com Tony Morugin

У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +13°, вдень +24°. У неділю без опадів, +13°...+23°.

У Львові завтра невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°. У неділю без опадів, +12°...+23°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних мінливу хмарність. Температура повітря в суботу вночі +11°, вдень +23°. У неділю вночі +14°, вдень +24°.

У Вінниці в суботу невелика хмарність, температура повітря +10°...+22°. У неділю до +21°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +23°. У неділю мінлива хмарність, температура +10°...+22°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю +9°...+21°, без опадів.

Прогноз на 1 жовтня / УНІАН

Прогноз на 2 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу невелика хмарність. Температура вночі +10°, удень +23°. У неділю без опадів, температура повітря +9°...+22°.

У Сімферополі завтра сонячно, +9°...+24°. У неділю +10°...+22°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура підніметься до +21°.

У Краматорську в суботу практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +21°. У неділю температура підніметься до +21°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +10°...+21°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +19°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +12°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +10°, вдень до +23°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +23°. У неділю температура вдень +23°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +21°, у неділю хмарно, температура повітря +14° ...+21°.

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У Затоці в суботу без опадів, вдень до +20°, у неділю мінлива хмарність, температура +15° ...+20°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +18°. У неділю температура до +19°, хмарно з проясненнями.

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