Погода на вихідні: у перші дні жовтня в Україні буде тепло та без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на заході України температура підніметься до +25°, без опадів.
У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +13°, вдень +24°. У неділю без опадів, +13°...+23°.
У Львові завтра невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°. У неділю без опадів, +12°...+23°.
В Україні сьогодні без опадів, на заході температура підніметься до +27° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних мінливу хмарність. Температура повітря в суботу вночі +11°, вдень +23°. У неділю вночі +14°, вдень +24°.
У Вінниці в суботу невелика хмарність, температура повітря +10°...+22°. У неділю до +21°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +23°. У неділю мінлива хмарність, температура +10°...+22°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю +9°...+21°, без опадів.
У Дніпрі в суботу невелика хмарність. Температура вночі +10°, удень +23°. У неділю без опадів, температура повітря +9°...+22°.
У Сімферополі завтра сонячно, +9°...+24°. У неділю +10°...+22°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура підніметься до +21°.
У Краматорську в суботу практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +21°. У неділю температура підніметься до +21°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +10°...+21°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +19°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +12°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +10°, вдень до +23°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +23°. У неділю температура вдень +23°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +21°, у неділю хмарно, температура повітря +14° ...+21°.
У Карпатах оголосили штормове попередження
У Затоці в суботу без опадів, вдень до +20°, у неділю мінлива хмарність, температура +15° ...+20°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +18°. У неділю температура до +19°, хмарно з проясненнями.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°