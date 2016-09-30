На популярних українських маршрутах без опадів, на півдні і заході температура до +25°
На дорогах України температура підніметься до +25°, опадів синоптики не прогнозують.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +26°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +23°...+25°. У неділю малохмарно, до +23°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +19°... +25°. Завтра на цьому маршруті хмарно з поясненнями, температура до +24°. У неділю за цим маршрутом невелика хмарність, температура в дорозі +19°... +25°.
Погода на вихідні: у перші дні жовтня в Україні буде тепло та без опадів
На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +16°... +24°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +22°... +24°. У неділю без опадів, +23°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +17°...+24°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю хмарно з проясненнями, до +23°.
По дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +23°... +24°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю сонячно, температура до 24 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°