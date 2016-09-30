На популярних українських маршрутах без опадів, на півдні і заході температура до +25°

На дорогах України температура підніметься до +25°, опадів синоптики не прогнозують.

На дорогах України без опадів / galleryua.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +26°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +23°...+25°. У неділю малохмарно, до +23°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +19°... +25°. Завтра на цьому маршруті хмарно з поясненнями, температура до +24°. У неділю за цим маршрутом невелика хмарність, температура в дорозі +19°... +25°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +16°... +24°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +22°... +24°. У неділю без опадів, +23°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +17°...+24°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю хмарно з проясненнями, до +23°.

По дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +23°... +24°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю сонячно, температура до 24 градусів тепла.

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