Лісова пожежа на півночі Каліфорнії знищила кілька будинків

14:34, 30 вересня 2016
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Масштабна лісова пожежа на півночі штату Каліфорнія (США) знищила вісім будинків, також постраждав один пожежник.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє CBS News.

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Травмованого пожежного госпіталізували, подробиці про його стан не повідомляються.

Місцева влада скасувала наказ про евакуацію в окрузі Санта-Крус. У той же час у сусідньому окрузі Санта-Клара евакуація триває, оскільки вогонь загрожує 300 будівлям.

Очікується, що пожежу вдасться локалізувати до понеділка, 3 жовтня, хоча цьому може перешкодити сильний вітер.

Нагадаємо, влада Індонезії додатково направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для боротьби з лісовими пожежами.

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