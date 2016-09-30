Лісова пожежа на півночі Каліфорнії знищила кілька будинків
Масштабна лісова пожежа на півночі штату Каліфорнія (США) знищила вісім будинків, також постраждав один пожежник.
Про це повідомляє CBS News.
Травмованого пожежного госпіталізували, подробиці про його стан не повідомляються.
Місцева влада скасувала наказ про евакуацію в окрузі Санта-Крус. У той же час у сусідньому окрузі Санта-Клара евакуація триває, оскільки вогонь загрожує 300 будівлям.
Очікується, що пожежу вдасться локалізувати до понеділка, 3 жовтня, хоча цьому може перешкодити сильний вітер.
Нагадаємо, влада Індонезії додатково направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для боротьби з лісовими пожежами.
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