Повінь затопила Північну Кароліну (фото)

15:44, 30 вересня 2016
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Проливні дощі призвели до повені в місті Феєтвілл (штат Північна Кароліна, США).

twitter.com @SystelCopiers
Повінь затопила Північну Кароліну / twitter.com @SystelCopiers

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Дощ почався в Феєтвіллі вранці 29 вересня. Вода зруйнувала кілька автодоріг, у багатьох районах рух транспорту було перекрито.

Крім того, через негоду в школах скасували заняття.

Повідомляється, що під час шторму в місті випало понад 17 см опадів, через сильний вітер близько 2 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.

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