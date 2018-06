Повінь затопила Північну Кароліну (фото)

Про це повідомляє The Weather Channel.

Дощ почався в Феєтвіллі вранці 29 вересня. Вода зруйнувала кілька автодоріг, у багатьох районах рух транспорту було перекрито.

Крім того, через негоду в школах скасували заняття.

Повідомляється, що під час шторму в місті випало понад 17 см опадів, через сильний вітер близько 2 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

More views from around the city. STAY HOME and STAY SAFE. We have water rescues going on throughout the city #TURNAROUNDDONTDROWN pic.twitter.com/blv6rGFA18