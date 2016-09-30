Повінь затопила Північну Кароліну (фото)
Проливні дощі призвели до повені в місті Феєтвілл (штат Північна Кароліна, США).
Про це повідомляє The Weather Channel.
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Дощ почався в Феєтвіллі вранці 29 вересня. Вода зруйнувала кілька автодоріг, у багатьох районах рух транспорту було перекрито.
Крім того, через негоду в школах скасували заняття.
Повідомляється, що під час шторму в місті випало понад 17 см опадів, через сильний вітер близько 2 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.
More views from around the city. STAY HOME and STAY SAFE. We have water rescues going on throughout the city #TURNAROUNDDONTDROWN pic.twitter.com/blv6rGFA18— Fayetteville Police (@FayettevillePD) September 29, 2016
Mayor @NatRobertsonNC said at 11:30 this morning that the city of Fayetteville and Cumberland County have declared states of emergency. pic.twitter.com/FidiUMeLxA— FayObserver.com (@fayobserver) September 29, 2016
Нагадаємо, тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.
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