На півдні Онтаріо через повені оголосили надзвичайний стан
У двох районах провінції Онтаріо (США) через повені, викликані сильними дощами, оголосили надзвичайний стан.
Про це повідомляє CBC News.
У містах Винздор і Текумсе дощі затопили багато будівель і доріг.
Повінь затопила Північну Кароліну (фото)
У Вінздорі починаючи з 28 вересня випало 80 мм опадів, у Текумсе - до 150 мм. В обох населених пунктах через повені рятувальники отримали сотні дзвінків з проханнями про допомогу від місцевих жителів.
Багато людей залишили свої автомобілі на затоплених паркінгах та дорогах, оскільки через велику кількість опадів продовжувати рух було неможливо. Поліція перекрила кілька трас, людей просять утриматися від поїздок на автотранспорті.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.
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