Ураган "Меттью" посилився до третьої категорії

Протягом наступних кількох днів низці країн Карибського басейну, а також східному узбережжю американського штату Флорида загрожує потужний ураган "Меттью".

Супутниковий знімок урагану "Меттью" / REUTERS

Про це повідомляє USA Today.

У п'ятницю "Меттью" посилився до третьої категорії ураганів і буде залишатися серйозною загрозою для Ямайки, Гаїті, Куби і Багамських островів протягом наступних кількох днів.

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Шторм може досягти східного узбережжя США наступного тижня, після того як пройде через Карибський басейн.

Очікується, що ураган, який зараз рухається зі Сходу на Захід, в суботу або в неділю рано вранці поверне на Північ.

Станом на 14.00 п'ятниці за східно-американським часом швидкість вітру становила 120 миль на годину, він просувався зі швидкістю 12 миль в годину.

Як повідомляв УНІАН раніше, тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.