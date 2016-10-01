Ураган "Меттью" посилився до третьої категорії

00:01, 1 жовтня 2016
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Протягом наступних кількох днів низці країн Карибського басейну, а також східному узбережжю американського штату Флорида загрожує потужний ураган "Меттью".

REUTERS
Супутниковий знімок урагану "Меттью" / REUTERS

Про це повідомляє USA Today.

У п'ятницю "Меттью" посилився до третьої категорії ураганів і буде залишатися серйозною загрозою для Ямайки, Гаїті, Куби і Багамських островів протягом наступних кількох днів.

В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Меттью"

Шторм може досягти східного узбережжя США наступного тижня, після того як пройде через Карибський басейн.

Очікується, що ураган, який зараз рухається зі Сходу на Захід, в суботу або в неділю рано вранці поверне на Північ.

Станом на 14.00 п'ятниці за східно-американським часом швидкість вітру становила 120 миль на годину, він просувався зі швидкістю 12 миль в годину.

Як повідомляв УНІАН раніше, тропічний шторм "Меттью" над Карибським морем набрав силу урагану першої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона.

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