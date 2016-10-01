Ураган "Меттью" став максимально потужним та загрожує Ямайці (відео)

Ураган "Меттью", що перетинає Карибське море, досяг п'ятої - максимальної - категорії.

Ураган "Меттью" / REUTERS

Про це повідомив Національний центр з вивчення ураганів США, передає Associated Press.

Наразі ураган рухається до Ямайки, його епіцентр розташований за 710 км на південний схід від столиці Ямайки. Зазначається, що "Меттью" є найпотужнішим в Атлантиці з часів урагану Фелікс у 2007 році.

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Очікується, що ураган, який зараз рухається зі Сходу на Захід, в суботу або в неділю вранці поверне на Північ.

Раніше УНІАН повідомляв, що 30 вересня "Меттью" посилився до третьої категорії ураганів й буде залишатися серйозною загрозою для Ямайки, Гаїті, Куби та Багамських островів протягом наступних кількох днів.